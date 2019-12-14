ضبط المتهيمن بتصوير سوهاجي بأوضاع مخلة وإجباره على توقيع إيصالات أمانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بسوهاج، في القبض على المتهمين بتصوير سائق وابتزازه لدفع ربع مليون جنيه بأخميم.

الواقعة بدأت ببلاغ لمركز شرطة أخميم، من "علي.م" سائق، مقيم مركز سوهاج بقيام إحدى السيدات باستدراجه عن طريق الهاتف المحمول بإحدى الشقق السكنية بعرب الطوايلة دائرة المركز لممارسة الرذيلة وبعد فترة من تواجدهما بتلك الشقة السكنية فوجئ بدخول خمسة أشخاص لا يعرفهم وقيامهم بالتعدي عليه بالضرب وإجباره على توقيع دفتر إيصالات أمانة وتصويره فيديو عن طريق هاتف محمول أحد الجناة بملابسه الداخلية وبصحبته السيدة بقصد ابتزازه لدفع مبلغ 250 ألف جنيه في حال عدم التشهير به.

وبإخطار اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير مباحث سوهاج، أمر بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى برئاسة العقيد عمرو عيسى، مفتش المباحث، لسرعة ضبط الجناة.

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ودلت تحريات المقدم إسلام عجاج، رئيس مباحث قسم أول سوهاج، ومعاونه النقيب محمد حمادي، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "مصطفى.ض" طالب ومقيم مركز سوهاج، "عماد.ج" ومقيم سوهاج، "أحمد.خ" بالمعاش ومقيم أخميم، " أحمد.خ" عامل ومقيم العزبة والعرب، "بدر.ر" عاطل، "ندا.م" لا تعمل ومقيمة بولاق الدكرور جيزة، "أحمد.م" مدرس ومقيم أخميم.

وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن النقيبان إبراهيم صقر ومحمد جمال، معاونا مباحث مركز أخميم، من ضبط المتهمين وبحوزتهم إيصالات الأمانة التي قام المجني عليه بتوقيعها، والهاتف المحمول الذي يحوي فيديو الواقعة، وبمواجهة المتهمين أمام العقيد عمرو عيسى، مفتش المباحث، اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد ابتزاز المجني عليه والاستيلاء على مبالغ مالية.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.