"ابعد ليجيب رجلك".. كيف تعامل أهالي أكتوبر مع تمساح الحي السابع؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
حالة من الدهشة سيطرت على سكان مدينة السادس من أكتوبر، وتحديدًا الحي السابع لدى العثور على تمساح بالطريق العام، في وقت متأخر من مساء الجمعة.
دقائق معدودة انتشرت معها صورة التقطها أحد الأهالي للتمساح ليصاب الجميع بحالة من الذعر والخوف الشديدين، وسط مناشدات بسرعة تحرك الأجهزة المعنية.
لم ينتظر بعض قاطني الحي الهادئ وصول رجال الشرطة والطب البيطري، عمدوا إلى الإمساك بالتمساح باستخدام أدوات بسيطة خوفًا من هروبه.
مقطع فيديو متداول لا يتجاوز 30 ثانية يرصد تعليق شباب شرعوا في الإمساك بالتمساح "تمساح في أكتوبر يا جماعة.. مش عارف جه منين"، ليطالبه ثانٍ "ابعد عنه ليجيبك من رجلك".
تلقى مأمور قسم أول أكتوبر بلاغاً من الأهالي بوجود تمساح بالطريق العام، وتحديدا في الحي السابع المجاورة الثانية.
انتقلت قوة من القسم، وتبين صحة البلاغ، وعُثر على تمساح طوله متر واحد، وتم استدعاء مسؤولي الطب البيطري، وإيداع التمساح قفص حديدي.
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