كشف غموض 64 حادث قتل وسرقة وضبط 16 تشكيلا عصابيا خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله.

وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع في مجال الأمن العام خلال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (194متهم) وبحوزتهم 20 قطعة سلاح ناري عبارة عن 4 بنادق خرطوش، 16 فرد محلي، 15 قضية اتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت 500 جرام لنبات البانجو المخدر، 1,275كيلو جرام لمخدر الحشيش، 385 جرام لمخدر الهيروين.

ونفذت الحملات 4231 حكم قضائي متنوع، ضبط 496 قضية متنوعة أخرى، وضُبط في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة 1459 قطعة سلاح ناري، ضبط 4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلهما 11 مسدس، 15 فرد محلي، أدوات وأجزاء التصنيع.

Advertisements

ونفذت الحملات 555984 حكم قضائي، وضُبط في مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة 16 تشكيلاً عصابياً ضموا 47 متهماً، ارتكبوا 72 حادث سرقة، كشف غموض (64) حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) تم ضبط مرتكبيها بإجمالي (92) متهماً.

كما أثمرت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 248528 مخالفة مرورية متنوعة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.