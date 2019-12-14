"تمساح في نص الشارع".. تفاصيل صورة أثارت رعب أهالي أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس الجمعة، صورة لتمساح يسير في أحد الشوارع، بمدينة السادس من أكتوبر، وهو ما أثارت ذعر قاطني المنطقة، فجاء تحرك أجهزة الأمن السريع ليبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.

البداية بتلقي مأمور قسم أول أكتوبر بلاغاً من الأهالي، بوجود تمساح بالطريق العام، وتحديدًا في الحي السابع المجاورة الثانية.

انتقلت قوة من القسم، وتبين صحة البلاغ، وعُثر على تمساح طوله متر واحد، وتم استدعاء مسؤولي الطب البيطري، وإيداع التمساح قفص حديدي.