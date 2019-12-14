"أزمة عاطفية وكابوس البطالة".. تفاصيل انتحار شابين بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي عن ملابسات انتحار شابين يبلغان من العمر "16، 20" سنة، فجر السبت، بمركز أبو النمرس.

الواقعة الأولى دارت أحداثها بقرية منيل شيحة، أقدم بائع خضروات على التخلص من حياته شنقا بسبب فشله في الحصول على فرصة عمل.

بالانتقال إلى قرية نزلة الأشطر، صنع سائق حافلة مشنقته داخل منزله ليفارق الحياة منتحرا؛ بسبب مروره بأزمة عاطفية.

ونفت المعاينة والتحريات وجود أي شبهة جنائية في الوفاة، وجرى نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.