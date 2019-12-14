رئيس قطاع المعاهد يتفقد الترتيبات النهائية للمعرض الفني الأول للموهوبين بالأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تفقد الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أحمد عبدالعظيم وكيل القطاع، ظهر السبت، الترتيبات النهائية للمعرض الفني الأول للموهوبين والمبتكرين، الذي تنطلق فعالياته غدا، في الفترة من ١٥ إلى ١٧ ديسمبر بمقر مركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.

وقال الشيخ علي خليل، إن المعرض الفني للموهوبين والمبتكرين هو الأول الذي يقيمه الأزهر الشريف بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، دعمًا للطلاب الموهوبين وتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة.

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وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أننا نعمل على دعم كل الطلاب في كافة المجالات، لإعداد أجيال متميزة قادرة على فتح آفاق جديدة ورسم مستقبل هذا الوطن.

ويَفتتِح غدا الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، فعاليات المعرض، بحضور لفيف من قيادات الأزهر، والشخصيات العامة، بالإضافة إلى عدد (٣٢) من المعلمين والطلاب والمشرفين من كل منطقة أزهرية.