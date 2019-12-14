رئيس الوزراء يُتابع استعدادات تنظيم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اجتماعا مع الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، لمتابعة اخر الاستعدادات الجارية لتنظيم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، والحملة الدعائية العالمية التي يتم الإعداد لها لإطلاقها للترويج داخلياً وخارجياً لهذا الحدث العالمي الضخم.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الآثار الموقف التنفيذي الحالي للمتحف المصري الكبير، وموقف التحهيز لحفل الافتتاح، مشيرا إلى أن أعمال تجهيز المتحف تتم طبقا للتوقيتات الزمنية المحددة.

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وبشأن الحملة الدعائية العالمية التي يتم الإعداد لها بناء علي توجيه رئيس الوزراء لإطلاقها للترويج لإفتتاح المتحف المصري الكبير، وتهيئة الرأي العام داخلياً وخارجياً لهذا الحدث العالمي الضخم، أوضحت وزيرة السياحة أن ما يُميز المتحف المصري الكبير عن غيره من المتاحف هو موقعه علي بعد مائة خطوة من أهرامات الجيزة وإحتوائه علي أكبر مجموعة من الآثار في الكوكب، يحكي كل منها حكاية أثرية مشوقة مختلفة من مختلف الحضارات المصرية وتلبي تطلع السائحين وشغفهم تجاه الآثار، ليكون المتحف المصري الكبير مُشوقاً لهم ومنافساً للمنصات الإعلامية المختلفة في ضوء التطور التكنولوجي المتواصل.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه تم إعداد فيلم ترويجي للمتحف المصري الكبير سيتم عرضه علي محطة السي ان ان(CNN)، مضيفة أنه يتم حاليا إختيار شخصية عالمية تكون الراوي في هذا الفيلم.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يٌعد فرصة جديدة لتقديم مصر للعالم بشكل استثنائي يساهم في جذب الأفواج السياحية من كل دول العالم ويضعها في مقدمة الدول السياحية بما يليق بمكانة مصر، وما تملكه من آثار متنوعة.​