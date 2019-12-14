أخبار مصر | بنك ناصر يشارك في ملتقى التوظيف بكلية الاقتصاد بالقاهرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنك ناصر يشارك في ملتقى التوظيف بكلية الاقتصاد بالقاهرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت غادة والي وزير التضامن الأجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أنه في إطار حرص البنك على دعم ومساعدة الشباب فقد شارك في فعاليات ملتقى التوظيف السنوي الذي تنظمة كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في دورته الحادية والعشرين لطلاب الكلية تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

وأوضحت "والي" بأن الملتقى التوظيفي يستهدف عرض فرص العمل وامكانيات التوظيف المتاحة للطلاب والخريجين والدورات التدريبية الصيفية المتوفرة حسب متطلبات سوق العمل.

كما أكدت أهمية مساعدة الشباب في تحقيق مشاريعهم الخاصة من أجل التنمية المستدامة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بها من خلال مراكز رواد النيل لتوفير فرص عمل والإسهام في تحسين جودة الحياة نظرا لأن مراكز خدمات تطوير الأعمال تهدف الي إطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب ومن لديهم المقومات الأولية لإدارة المشروعات كذلك زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المشروعات القائمة بالاضافة الي تشجيع خلق فرص العمل وخفض معدلات البطالة بوجه عام.

Advertisements

وأضاف الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للبنك، أنه في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به البنك في الاھتمام بالمشروعات الأجتماعیة والاقتصادی بهدف محاربة البطالة وإيمانا بأهمية دور الشباب في مسيرة التنمية الشاملة وفقا لرؤية 2030 قام البنك بإستحداث وإطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج التنموية الجديدة لتمكين الشباب اقتصاديا وإتاحة فرص العمل لهم بمختلف القطاعات ولأن التعليم أحد المحاور الرئيسية التى تتضمنها المسئولية المجتمعية للبنك تم إطلاق مبادرة "وظيفة تك "بالتعاون مع وزارة الاتصالات من خلال تمويل برنامج التدريب بهدف التوظيف لشباب خريجي الجامعات من خلال منح قرض بدون فوائد يتم تحدد قيمته وفقا لبرامج التدريب الذي تحدده الشركات المتعاقده مع البنك ويحصل المتدرب فى نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب جيد ويسدد التمويل علي أقساط شهرية لمدة 3 سنوات يستحق القسط الأول من القرض في الشهر التالي من تشغيل المتدرب، كما يوجد قرض حضانتي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي فى تمويل تطوير وتوفيق أوضاع حضانات للأطفال بقروض میسرة تتراوح قيمتها من 20الف الي 500الف جنيه يتم سدادها علي 4 سنوات بدون فوائد.

وأكد فاروق اهتمام البنك بخلق الشراكات وحشد الجهود وقدرات المؤسسات المختلفة للعمل للوصول إلى أوسع استفادة عبر شراكاته المختلفة مع مؤسسات المجتمع المدني لتمكين الشباب من العمل والإنتاج والمشاركة الإقتصادية الفعالة لتحويل الطاقات العاطلة إلي طاقات منتجة وفعالة بالمجتمع للعمل على محاربة البطالة والنهوض بالشباب وتشجيعهم على الاستثمارفقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك وشركة أورانج للاتصالات لتعزيز التعاون بين الطرفين للعمل على توظيف الشباب والتوسع في الخدمات المالية الرقمية فضلا عن التوسع في توفير خدمات الاتصالات المتكاملة بجميع محافظات مصر.

وبموجب هذا الإتفاق سيتم إنشاء منافذ لتوزيع منتجات وخدمات شركة اورانج بالإضافة إلى خدمات البنك المختلفة للتسهيل علي عملائه كما تم تخصيص مبلغ 22مليون جنيه لبرنامج تمويل سيارات نقل جماعي بالتعاون مع شركة سويفل للنقل الجماعي.