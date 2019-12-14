أخبار مصر | مظاهر الحياة اليومية عند المصري القديم.. نكشف ملامح سيناريو العرض المتحفي لمتحف شرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مظاهر الحياة اليومية عند المصري القديم.. نكشف ملامح سيناريو العرض المتحفي لمتحف شرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمود مبروك مستشار وزير الآثار للعرض المتحفي، إن فكرة سيناريو العرض المتحفي لمتحف شرم الشيخ سيعكس مظاهر الحياة اليومية عند المصري القديم، وكذلك في العصر الحديث، بحيث تروي القطع الأثرية مدى التقدم الحضاري الذي كان يعيشه المصري القديم، حيث برع في صناعة الكراسي والمناضد والأسرة المريحة وكان يزين المائدة بالزهور ويأكل ويشرب فى أطباق وكؤوس من الخزف مختلفة الأشكال والألوان وكان يلبس أحدث الأزياء.

كما يشمل سيناريو العرض المتحفي عرضًا للحياه البرية، وكيف اهتم المصري القديم بالحيوانات والطيور والزواحف والحشرات من حيث تربيتها أو تقديسها أو استئناسها أو علاجها، مؤكدًا أنه سيتم لأول مرة عرض ضخم لأشكال الحيوانات والطيور.

والجدير بالذكر أن المتحف استقبل أواخر شهر نوفمبر الماضي ثلاثة قطع أثرية سيتم عرضها ضمن سيناريو العرض المتحفي الخاص به، وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف أنها ضمت ثلاث قطع ضخمة لرأس تمثال من الجرانيت الوردي للآلهة حتحور لعرضه بالفناء الخارجي للمتحف.

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والقطعة الثانية تصور تمثال أسد من الجرانيت الأحمر والتي سيتم عرضه أيضا بالفناء الخارجي، أما القطعة الثالثة فهي عمود للآلهة حتحور من الشست يطلق عليه عمود ابريس من الأسرة 26 صور عليه الخرطوش الخاص بالملك وسيتم عرضه داخل المتحف كأول قطعة تستقبل الزوار.

جاء ذلك على هامش الجولة التفقدية للدكتور خالد العناني وزير الآثار لمتحف شرم الشيخ حيث تفقد آخر مستجدات الأعمال فيه تمهيدا لافتتاحه خلال الشهور القليلة القادمة ليصبح بذلك أول متحف للآثار ومركز للحضارات ووجهة ثقافية وسياحية للمدينة، ورافقته خلال الجولة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وتفقد البهو الرئيسى وقاعة كبار الزوار وقاعة العرض المتحفي والمنطقة الخارجية التى تحتوي على منطقة المطاعم والكافيتريات والحرف التراثية والبازارات.

ووزارة الآثار تقوم بتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى للمتحف، بالكامل ويتم الان وضع فتارين العرض واستقبال القطع الاثرية بالمتحف ليصبح بذلك أول متحف للآثار ومركز للحضارات ووجهة ثقافية وسياحية للمدينة، حيث استأنفت العمل بالمتحف منذ شهر سبتمبر 2018، بعد توقف دام حوالى 8 سنوات، بسبب عدم توافر الاعتمادات المإلىة اللازمة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التشطيبات المعمارية بقاعات العرض والكافيتريات والمحلات التجارية، التى يبلغ عددها 17 محلا إضافة إلى 11 محلا للحرف الأثرية والتراثية.