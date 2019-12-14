أخبار مصر | قبل انطلاق النسخة الثالثة.. كيفية التسجيل في منتدى شباب العالم مستقبلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل انطلاق النسخة الثالثة.. كيفية التسجيل في منتدى شباب العالم مستقبلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم بوابة الخليج 365، الخطوات الواجب اتباعها، والمستندات المطلوبة، للتسجيل والمشاركة في منتديات الشباب القادمة، وذلك تزامنا مع انطلاق منتدى شباب العالم 2019، والمقام بمدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وجاءت خطوات التسجيل كالتالى:

الدخول لموقع المنتدى



تحقق من بريدك الإلكتروني



ملء بيانات التسجيل الشخصية وجهة العمل وطبيعة المشاركة والجنسية

الحصول على الموافقة على حسابك



تقديم فكرة أو مقترح خاصة بالمنتدى وكتابة نبذة عنها



هناك فرصة للمشاركة فى المنتدى كمتحدث وليس مشارك عن طريق إرسال الفكرة وملخصها على البريد الإلكترونى [email protected]



تلقي الدعوة الإلكترونية الخاصة بك



قم باختيار تواريخ الرحلة الخاصة بك



احصل على تذكرتك الإلكترونية



التقدم بطلب للحصول على تأشيرة



احصل على تفاصيل الإقامة الخاصة بك احصل على تفاصيل الإقامة الخاصة بك وفيما يلي المستندات المطلوبة للتقديم: Advertisements صورة ضوئية من جواز السفر (للمتقدمين الدوليين).



صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي (للمواطنين المصريين).



صورة شخصية على خلفية بيضاء.



قد يُطلب منك بعض المستندات الإضافية مثل السيرة الذاتية أو فيديو أو ورقة بحث.



تكلفة المشاركة بالمنتدى (ممولة بالكامل)



الطيران:



يتم تمويل الرحلات الجوية المباشرة من أقرب محطة طيران تابعة لمصر للطيران إلى مصر بالكامل من قبل منتدى شباب العالم، بما في ذلك الرحلات الداخلية إلى شرم الشيخ.



الإقامة:



يتكفل منتدى شباب العالم بترتيبات الإقامة خلال فترة المؤتمر.



التأشيرة: