أخبار مصر | مصر تستضيف اجتماعات اللجنة المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تستضيف اجتماعات اللجنة المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستضيف جمهورية مصر العربية أعمال اللجنة الوزارية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الإفريقية فى المدة من 15 إلى 19 ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة قضايا الدفاع والسلامة والأمن بالقارة الأفريقية.

وترأس الدولة المضيفة الإجتماعات والتى تعقد على ثلاث مستويات تتشكل من الخبراء ورؤساء الأركان ووزراء الدفاع للخروج بتوصيات وعرضها خلال القمة الإفريقية التالية لإعتمادها من دول الإتحاد الأفريقى لتدخل حيز التنفيذ.

تأتى إستضافة مصر تلك الإجتماعات فى ضوء جهود القيادة السياسية لدعم جهود الأمن الإستقرار بالدول الأفريقية خاصة فى ظل رئاسة مصر للإتحاد الافريقى لعام 2019.