أخبار مصر | جولة تفقدية لوزير الآثار في متحف شرم الشيخ تمهيدًا لافتتاحه (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة تفقدية لوزير الآثار في متحف شرم الشيخ تمهيدًا لافتتاحه (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على هامش تواجده بمدينة شرم الشيخ لحضور منتدي شباب العالم، توجه الدكتور خالد العناني وزير الآثار إلى متحف شرم الشيخ لتفقد آخر مستجدات الأعمال بالمتحف تمهيدا لافتتاحه خلال الشهور القليلة القادمة ليصبح بذلك أول متحف للآثار ومركز للحضارات ووجهة ثقافية وسياحية للمدينة، ورافقته خلال الجولة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.

وتفقد الدكتور خالد العناني البهو الرئيسى وقاعة كبار الزوار وقاعة العرض المتحفي والمنطقة الخارجية التى تحتوي على منطقة المطاعم والكافيتريات والحرف التراثية والبازارات.

وأوضح العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشؤون الهندسية والمشرف العام علي القاهرة التاريخية أن وزارة الآثار تقوم بتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى للمتحف، بالكامل ويتم الان وضع فتارين العرض واستقبال القطع الاثرية بالمتحف ليصبح بذلك أول متحف للآثار ومركز للحضارات ووجهة ثقافية وسياحية للمدينة.

وأضاف أن وزارة الآثار استأنفت العمل بالمتحف منذ شهر سبتمبر 2018، بعد توقف دام حوالى 8 سنوات، بسبب عدم توافر الاعتمادات المإلىة اللازمة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التشطيبات المعمارية بقاعات العرض والكافيتريات والمحلات التجارية، التى يبلغ عددها 17 محلا إضافة إلى 11 محلا للحرف الأثرية والتراثية.