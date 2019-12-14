أخبار مصر | حملة لرفع الإشغالات والحواجز بحي الدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة لرفع الإشغالات والحواجز بحي الدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حي الدقي، تنفيذ حملة بالتنسيق مع هيئة النظافة، وحملة حي الدقي، وشرطة المرافق، والإدارة العامة لمرور الجيزة، وإشراف الأستاذ أيمن عتريس، رئيس التفتيش والمتابعة.

وأسفرت الحملة عن رفع الحواجز الحديدية من امام المحلات والعقارات لإزالة التعدي علي حركه المشاه والمرور واعمال النظافة عقب رفع السيارات المخالفه والإشغالات، وجاري اتخاذ كافه الإجراءات القانونيه مع المخالفين لتحقيق الردع العام.