أخبار مصر | تعرف على أهم رسائل الرئيس السيسي خلال المنتديين السابقين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أهم رسائل الرئيس السيسي خلال المنتديين السابقين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساعات قليلة وينطلق منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومشاركة 8000 شاب وفتاة، ولفيف من الشخصيات العربية والدولية.

ويقدم "الخليج 365"، عرضا لعدد من الرسائل الهامة التي بعثها الرئيس السيسي خلال المنتديين السابقين لعامي "2017 و2018"، والتي كان من أبرزها ضرورة التصدي للإرهاب ودعم السلام والبناء والتنمية بسواعد الشباب.

وأشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدور الشباب المصرى، في حربه ضد الإرهاب، موضحًا أن الحوار هو السبيل الوحيد لمواجهة أية تحديات، وأن مقاومة الإرهاب حق من حقوق الإنسان.

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وأكد "السيسي"، خلال رسائله، أن الإرهاب ينتهك الإنسانية ويحطمها، ولابد أن نسعى لأن يكون العالم بدون متطرفين، فالبشرية قادرة على الحوار وتحويل السلام لحقيقة.

وأضاف الرئيس السيسي، أن مصر ملتقى الحضارات والأديان، وأننا قادرون على بث الأمل في الحوار حول العالم، مُشيدًا بالرئيس محمد أنور السادات واصفًا رؤيته للسلام بالعمل المتفرد في عصره.

وأوضح، أن مصر بها 65 مليون مواطن تحت سن الأربعين، وأن شباب مصر امتداد لمشاريع الأجداد وزرعوا سنابل الخير في الأرض مما أسهم في جهود الدولة غير المسبوقة خلال الخمس سنوات الماضية.

وأشار إلى أننا نرفض التمييز الديني في مصر، وأن تصحيح الخطاب الديني أهم مطالب العالم، لافتا إلى أن المعايير المزدوجة هي سبب نشوب الصراعات بين الدول، وأن التكاليف التي دفعتها الدول لفض النزاعات أكثر بكثير من المتوقع.