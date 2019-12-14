أخبار مصر | كشف أثري جديد... "تمثال أبو الهول وتمائم أثرية في تونا الجبل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف أثري جديد... "تمثال أبو الهول وتمائم أثرية في تونا الجبل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت البعثة الأثرية المصرية برئاسة سيد عبد المالك عبد الحميد كبير مفتشي آثار ملوي، عن تمثال ملكي صغير الحجم على هيئة أبي الهول، وذلك اثناء أعمال المسح الأثري بمنطقة كوم اللولي بجبانة تونا الجبل بمحافظة المنيا.

وأوضح جمال السمسطاوي مدير عام اثار مصر الوسطي أن التمثال مصنوع من الحجري الجيري ويبلغ ارتفاعه بالقاعدة 35 سم وطوله 55 سم، ذو ملامح وتفاصيل وجه واضحة وجميلة، مما يعكس مدى مهارة الفنان المصري القديم.

وقد عثرت البعثة أيضا على مجموعات من التمائم المصنوعة من الفيانس الأزرق للمعبود "بس" و أوستراكات من الفخار و أواني فخارية مختلفة الأشكال والأحجام وقنينة من الألباستر.

وسوف ستستمر أعمال المسح والتنقيب الأثري لمعرفة سبب وجود هذا التمثال في هذه المنطقة الأثرية المليئة بالأسرار حيث خلال الثلاث أعوام السابقة تم العثور بمنطقة تونا الجبل علي وادي للمومياوات و مجموعة كبيرة من مقابر وآبار للدفن ضمت العديد من التوابيت الحجرية و الخشبية التي عثر بداخلها علي مومياوات في حالة جيدة من الحفظ.