مصر | صور لها مقاطع فيديو وقت جماعهما.. سيدة تطعن زوجها في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صور لها مقاطع فيديو وقت جماعهما.. سيدة تطعن زوجها في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سددت سيدة طعنة نافذة بصدر زوجها، لتصويره لها مقاطع فيديو خلال جماعهما، لتهديدها حال طلبها الطلاق، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة إخطار من مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر بورود إشارة من مستشفى أكتوبر العام بوصول موظف بمستشفى المنيل، 31 سنة، مقيم الحي السادس عمارات الـ 103 دائرة القسم بمصاب بجرح طعني بالصدر.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين قيام زوجته 30 سنة بطعنة بسبب وجود خلافات دائمة بينهما وتعديه عليها بالضرب وطلبت منه الطلاق كذا مرة إلا أنها علمت مؤخرا قيامه بتصويرها خلال جماعهما لتهديدها في حالة طلب الطلاق مرة أخرى الأمر الذي أثار حفيظتها وطعنته بالسكينة في صدره.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.