مصر | بـ4 كيلو أفيون.. سقوط "ديلر" إدفو بالوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ4 كيلو أفيون.. سقوط "ديلر" إدفو بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على واحد من أخطر تجار المخدرات بمنطقة الوراق، وبحوزته 4 كيلو أفيون، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وكانت وردت معلومات مفادها قيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة إدفو بمحافظة أسوان، بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة قسم شرطة الوراق مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات القانونية والتأكد من صحة المعلومات الواردة تم إعداد مأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وتمكنت القوات من ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الأفيون وزنت 4،150 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.