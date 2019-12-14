مصر | رفض أهله زواجه.. التحقيق في انتحار شاب 16 عاما بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفض أهله زواجه.. التحقيق في انتحار شاب 16 عاما بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة انتحار شاب يبلغ من العمر 16 عامًا داخل غرفته بقرية تابعة لمركز أبو النمرس، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الشاب كان يمر بأزمة نفسية إثر رفض أهله لزواجه من إبنة خالته لأنه يصغرها في العمر وغير مناسب لها مما دفعه للانتحار، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة الشاب للتصريح بالدفن.

كان تلقى المقدم إكرامى البطران رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا يفيد انتحار أحد الأشخاص داخل مسكنه فى قرية تابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين أن شاب يبلغ من العمر 16 عاما، شنق نفسه بغرفته، لمروره بأزمة نفسية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.