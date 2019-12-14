مصر | لأخذ الثأر لابنه.. النيابة تأمر بحبس 3 أشخاص قتلوا هاربا من حكم الإعدام بالشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأخذ الثأر لابنه.. النيابة تأمر بحبس 3 أشخاص قتلوا هاربا من حكم الإعدام بالشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة،بجنوب الجيزة، بحبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل عاطل هارب من حكم الإعدام داخل مزرعة، إثر خصومة ثأرية بالشيخ زايد، فيما طلبت ضبط وإحضار المتهم الرابع.

وتواصل النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع 3 أشخاص، لاتهامهم بقتل عاطل هارب من حكم الإعدام داخل مزرعة نخيل بطريق مصر إسكندرية الصحراوي إثر خصومة ثأرية بمنطقة الشيخ زايد، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات، عن أن 4 أشخاص وراء قتل العاطل بداخل المزرعة، نتيجة لخصومة ثأرية سابقة لقيام المجني عليه بقتل نجل المتهم الأول، فذلك قرر المتهم بأخذ الثأر لابنه واستعان ب3 أشخاص من بينهم شخص لديه معلومات جنائية واثنين من أبناء شقيقه، فتم القبض على 3 منهم، وجاري التحريات لضبط المتهم الرابع.

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كانت تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل عاطل، نتيجة إطلاق النار عليه، أثناء تواجده بمزرعة بطريق إسكندرية الصحراوى.

وبإجراء التحريات، تبين أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خصومة ثأرية، وكشفت التحريات صدور حكم بالإعدام ضد المتهم فى قضية قتل.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض على 3 متهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، أخذا بالثأر من المجنى عليه، لقتله شقيق أحدهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.