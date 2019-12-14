مصر | طوله متر.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على تمساح بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طوله متر.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على تمساح بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على تمساح بالحي السابع، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر مدير أمن الجيزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة إخطار مفاده بورود بلاغًا لمأمور قسم شرطة أول أكتوبر، من الأهالي بالحي السابع المحاورة الثانية دائرة القسم بوجود تمساح بالطريق العام.

وبالانتقال والفحص تبين أنه تمساح طوله متر تقريبا، وتم وضعه في قفص حديدي وأخطر الطب البيطري، ومدير أمن الجيزة.