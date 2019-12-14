مصر | من أزمة نفسية لعاطفية.. التحريات تكشف عن سر انتحار شابي أبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من أزمة نفسية لعاطفية.. التحريات تكشف عن سر انتحار شابي أبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل إنتحار شابين داخل منزلهما بمدينة أبو النمرس، وتبين أن الشابين المنتحرين أحدهما بائع خضار، عمره 20 سنة، من قرية منيل شيحة، والثاني سائق أتوبيس عمره 16 سنة، من قرية نزلة الأشطر، بنطاق مركز أبو النمرس.

وأضافت التحريات أن الشابين انتحر كل منهما داخل منزله فجر اليوم السبت شنقًا، لمرور الأول بأزمة نفسية خلال الفترة الاخيرة، بسبب عدم توافر فرصة عمل، وانتحار الثاني لمروره بأزمة عاطفية.

كان استيقظ أهالي مركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، اليوم السبت، على واقعتي انتحار لشابين في ظروف غامضة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثتي لشابين داخل منزلين مختلفين بقريتي نزلة الاشطر ومنيل شيحة، بنطاق مركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

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وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة أبو النمرس صحبة فريق من النيابة العامة لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى إقدام الشابين على الانتحار شنقًا لمرور أحدهما بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، وإصابة الثاني بحالة اكتئاب، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في وفاتهما.

ويواصل رجال مباحث الجيزة فحص البلاغين، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة لتتولي النيابة العامة التحقيقات.