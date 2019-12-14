مصر | تأجيل دعوى إحالة اتفاقية سد النهضة للبرلمان لـ1 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى إحالة اتفاقية سد النهضة للبرلمان لـ1 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، تطالب بإحالة اتفاق سد النهضة إلى البرلمان للموافقة عليه أو رفضه، وفقا لنص المادة 151 فقرة أولى من الدستور لجلسة 1 فبراير للاطلاع.

وطالب "أيوب" في دعواه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إحالة اتفاق إعلان المبادئ إلى مجلس النواب، الذي أبرمته مصر في عام 2015 مع إثيوبيا والسودان.