مصر | ضبط متهم قام بغسل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطه بالمخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط متهم قام بغسل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطه بالمخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية مسجلة" مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجه على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.

وقام المتهم بشراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات فى أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 10مليون جنيه تقريبًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.