مصر | جهود قطاع أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهود قطاع أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 2 قضيتين تهريب ملابس أجنبية الصنع – أخشاب.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط 1قضية تهريب مبالغ مالية بالجنيه المصرى بإجمالى مبالغ مضبوطة بلغت 53 ألف جنيه مصرى.

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فى مجال الأمن العام: ضبط عدد 19 قضية أبرزها، مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، مخالفات السائقين).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد 988 مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد 217 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.