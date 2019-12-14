مصر | ضبط عاطل لسرقته أجهزة "لاب توب" من شركة خاصة بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل لسرقته أجهزة "لاب توب" من شركة خاصة بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل بتهمة سرقة أجهزة "لاب توب" من داخل أحدى الشركات الخاصة في منطقة النزهة.

وتبلغ لقسم شرطة النزهة من المدعو د س ي 35 سنة مالك شركة للأنظمة الروبورتيه الكائنة 7 شارع عبد المنعم رياض ـ دائرة القسم ومقيم 53 شارع محمد حسن ـ القللي دائرة قسم شرطة الأزبكية، باكتشافه سرقة عدد 5 أجهزة لاب توب ماركة لينوفو، 20 شاحن لاب توب، كاميرا كانون من داخل الشركة ملكه ولم يتهم أو يشتبه فى احد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو ع ع ح، 19 سنة عاطل ومقيم شارع عبد الحليم محمود مساكن عين شمس ـ دائرة قسم شرطة عين شمس. والسابق اتهامه في القضية رقم 24043 لسنة 2017م مركز البرلس كفر الشيخ "سرقة متنوعة".

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبمواجهته بالتحريات أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق".

وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيء النية" المدعو إ ع ن 21 سنة تاجر ومقيم عزبة الصعايدة ـ دائرة قسم شرطة السلام أول.

وباستدعاء المجني عليه تعرف المضبوطات، واتهمه بالسرقة.



وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.