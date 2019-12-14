مصر | ضبط تشكيل عصابي لقيامه بسرقة مصنع الحديد والصلب في التبين

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وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة التبين مفادها قيام بعض الأشخاص بالتسلق أعلى سور مصنع الحديد والصلب الكائن منطقة الجلخ دائرة القسم بقصد ارتكاب وقائع سرقة من داخل المصنع.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة بمحيط المصنع المشار إليه تمكنت قوة من وحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطهم وتبين أنهم كل من:

م غ ح 40 سنة عاطل ومقيم 23 شارع عمرو بن العاص ـ برك الخيام جيزة

غ م غ 19 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان " نجل الأول "

س ع م 33 سنة سائق ومقيم شارع مسعد صادق ـ التبين البلد دائرة القسم

ع ع ق 45 سنة عاطل ومقيم عرب أبو ساعد ـ الصف جيزة والسابق اتهامه في القضية رقم 2562 لسنة 2005م الصف جيزة " سرقة متنوعة "

م ع ق30 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان والسابق اتهامه في القضية رقم 3293 لسنة 2007م التبين " سرقة متنوعة " شقيق الرابع.

ف م س 20 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان

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س ح س31 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان

م ع س 29 سنة عاطل ومقيم الشوبك الشرقي ـ الصف جيزة وبحوزته سلاح ناري " بندقية خرطوش عيار 12مم تركي الصنع يحمل أرقام 11486 ـ 15 E " وبداخلها عدد 4 طلقات من ذات العيار غير مبلغ بسرقتها

أ ف م 41 سنة عاطل ومقيم شارع أبو النيل ـ التبين البلد ـ دائرة القسم والسابق اتهامه في القضية رقم 4683 لسنة 2004م التبين " مشاجرة وضرب "

وبحوزتهم المضبوطات التالية:ـ

السيارة رقم أ ف872 " نصف نقل " ماركة أيسوزو " قيادة المتهم الثالث ـ ملك شقيقه " محمل عليها كمية من الحديد الزهر وزنت حوالي 5 طن

السيارة رقم أ ي 538 " ربع نقل "ماركة شيفروليه دبابة بيضاء اللون " ملك وقيادة المتهم الرابع "

بمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط أقروا بسرقة الحديد المضبوط بحوزتهم من داخل مصنع الحديد والصلب بأسلوب " التسلق " بقصد التصرف فيه بالبيع، وأعترف المتهم الثامن بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.

تم تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.