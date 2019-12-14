مصر | ضبط عاطل لسرقته شقة موظف فى البساتين

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تبلغ لقسم شرطة البساتين من المدعو م س ع 39 سنة موظف ومقيم 71 عمارة 5 تقسيم اللاسلكي دائرة القسم باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة مشغولات ذهبية عبارة عن 13 خاتم، 3 دبله، 5 حلق من داخل غرفة النوم الخاصه به ولم يتهم أو يشتبه في احد بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 26742 لسنة 2019م جنح القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل الي أن وراء ارتكابها المدعو م ط ع 28 سنة عاطل ومقيم 13 عطفة الشراقوه ـ دائرة قسم شرطة مصر القديمة والسابق اتهامه في عدد 4 قضايا أخرهم 24228 لسنة 2015م حلوان " مخدرات " والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 22381 لسنة 2016م حلوان "سرقة مسكن" عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال استقلاله السيارة رقم ي أ د 785 ماركة متسوبيشي لانسر حمراء اللون "مستأجرة " وبحوزته عتله حديدية بمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب " كسر الباب " باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته.

وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " المدعو ر ص إ 74 سنة صاحب محل مصوغات مريم كائن بمنطقة الملك الصالح ـ دائرة قسم شرطة مصر القديمة ومقيم بذات العنوان والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 22381 لسنة 2016م حلوان سرقة مسكن، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

تحرر عن ذلك ملحق المحضر الأصلى وتولت النيابة العامة التحقيق.

