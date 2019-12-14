مصر | أزمة نفسية واكتئاب.. انتحار شابين بأبو النمرس في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة نفسية واكتئاب.. انتحار شابين بأبو النمرس في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استيقظ أهالي مركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، اليوم السبت، على واقعتي انتحار لشابين في ظروف غامضة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثتي لشابين داخل منزلين مختلفين بقريتي نزلة الاشطر ومنيل شيحة، بنطاق مركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

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وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة أبو النمرس صحبة فريق من النيابة العامة لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى إقدام الشابين على الانتحار شنقًا لمرور أحدهما بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، وإصابة الثاني بحالة اكتئاب، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في وفاتهما.

ويواصل رجال مباحث الجيزة فحص البلاغين، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة لتتولي النيابة العامة التحقيقات.