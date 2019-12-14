مصر | ضبط مرتكب واقعة إطلاق أعيرة نارية على صاحب مغسلة بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكب واقعة إطلاق أعيرة نارية على صاحب مغسلة بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بإطلاق أعيرة نارية وإصابة أحد الأشخاص بمنطقة الحى الأول بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين أن المصاب صاحب مغسلة ملابس- مُقيم بذات المنطقة وأصل بلدته مركز شرطة سنورس بالفيوم مصابًا برش خرطوش بأجزاء متفرقة، وتم نقله لإحدى المستشفيات إلا أنه توفى وعُثر بالمكان على 4 فوارغ خرطوش.

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بسؤال شاهدى رؤية مُقيمان بذات المنطقة، قررا أنهما فوجئا بحضور شخص يرتدى جلباب وحاملًا بندقية خرطوش، قام بإطلاق أعيرة تجاه المجنى عليه حال تواجده داخل المغسلة الخاصة به فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وفر هاربًا.

تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عقب تعقب خط سير هروب مرتكب الواقعة من ضبطه حال إختبائه داخل عقار تحت الإنشاء بدائرة القسم، وتبين أنه نجار مسلح - مُقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم، وبحوزته السلاح المستخدم بندقية خرطوش - 5طلقات لذات العيار، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بدافع الأخذ بالثأر لمقتل عمه بدائرة مركز شرطة سنورس خلال مشاجرة مع أفراد عائلة المجنى عليه، وأضاف المتهم بأنه تمكن من تحديد مكان تواجد المجنى عليه من خلال متابعة صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وأنه حضر منذ يومان وقام برصده وتتبع تحركاته لتنفيذ الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.