مصر | ضبط عاطل بالغربية لحيازته 4 كيلو حشيش بقصد الإتجار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل بالغربية لحيازته 4 كيلو حشيش بقصد الإتجار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام عاطل "له معلومات جنائية" ومُقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذًا من دائرة مركز شرطة سمنود، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وحيازته لسلاح نارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطه حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة سمنود، وبحوزته 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 4 كيلو جرام، بندقية خرطوش، 3 طلقات لذات العيار، ملبغ مالى، 4هواتف محمولة، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.