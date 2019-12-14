مصر | إيداع طفل رضيع ملقاه داخل إحدى العقارات بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيداع طفل رضيع ملقاه داخل إحدى العقارات بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بإيداع طفل رضيع حديث الولادة عثر عليه بداخل احد العقارات فى منطقة المعادى.

كما كلفت النيابة فى وقت سابق بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار لكشف ملابسات الواقعة، وطالبت رجال المباحث باستكمال تحرياتهم التكميلية، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

يذكر أن تلقى قسم شرطة المعادي، بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم مفاده العثور على طفل حديث الولادة، ملقى داخل مدخل العقار محل سكنه، وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل ذكر، ويرتدي ملابس كاملة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.