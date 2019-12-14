شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: فتح بعض اتجاهات كوبري النيل العلوي مؤقتًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف فتح الاتجاه القادم من الغرب إلى الشرق في الاتجاهين بكوبري النيل العلوي، وذلك بعد وصول تقرير من استشاري هيئة الطرق والكباري بإمكانية تنفيذ هذا الإجراء، الذي سعت المحافظة بالتنسيق مع المرور لتنفيذه بشرط مواقفة هيئة الطرق والتأكد من السلامة الانشائية وعدم تأثرها بالسلب بسبب هذا الاجراء، حيث أكد المحافظ على أن سلامة المواطن هو الهدف الأول والأخير لأجهزة المحافظة التنفيذية

وسيتم السماح بمرور سيارات الملاكي، وسيارات الأجرة ( التاكسي والسرفيس ) والموتوسيكلات تيسيرا على المواطنين خاصة الطلاب والموظفين التي تقتضي طبيعة وضعهم التنقل يوميا مابين شرق وغرب المحافظة، مع حظر مرور سيارات ( المينى باص – الباصات الكبيرة – سيارات النقل بكافة أنواعها )، وذلك لضمان عدم تأثر الكوبري فنيا بسبب زيادة الحمولة على جانب واحد من الكوبري، خاصة منطقة ومحيط البلاطة العلوية بمنزل الكوبري القادم من الغرب إلى الشرق

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وأشار محافظ بني سويف إلى أن هذا الاجراء يتم بشكل مؤقت لحين الانتهاء من أعمال الاصلاحات وعودة حركة المرور والسير لطبيعتها، بجانب قيام المحافظة بالتنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بتوفير 7 أوتوبيسات لنقل الركاب«بالمجان مؤقتا» من شرق النيل من أمام كلية التعليم الصناعي إلى ميدان العبور بمدينة بني سويف والعكس،وذلك اعتبارا من غد الأحد لحين الانتهاء من الاصلاحات، وذلك بواقع 5 أتوبيسات من الساعة 8 صباحا وحتى 4 عصرا «يوميا»، و2 أتوبيس بالفترة المسائية

وأهاب المحافظ بالمواطنين بضرورة التعاون مع أجهزة المحافظة للإلتزام بتعليمات المرور، وأن يكونوا شركاء في الحل وليس جزءا من المشكلة بسبب تجاوز البعض للتعليمات التي تم وضعها والاتفاق عليها «حرصا على سلامة المواطنين والتيسير عليهم»، بجانب ضرورة أن يكون الاتجاه عن طريق محور عدلي منصور هو الخيار الأفضل للقادم من الشرق إلى الغرب خاصة في أوقات الذروة (في فترتي الصباح والظهيرة )، وذلك من باب التعاون والشراكة المجتمعية في مواجهة أية مشكلة أو أزمة طارئة.

كما شدد محافظ بني سويف على أن الخدمات المرورية ستكون متواجدة بشكل مستمر «على مدار الساعة» بالمنطقة، وأنه سيتم تطبيق القانون والعقوبات المقررة على المخالفين، مؤكدا على أنه لن يتهاون في أي احتمال قد يضر بسلامة المواطن، خاصة وأن زيادة الحمولة على الكوبري قد تؤثر سلبا على السلامة الانشائية بمنطقة الاصلاحات، بجانب التكدس والاختناقات المروية التي قد تترتب على زيادة حركة سير السيارات وذلك قد يؤدي إلى حوادث سير ومشكلات متنوعة.

وأكد محافظ بني سويف على أن أعمال الإصلاحات تجري على قدم وساق، وأنه يتابعها بنفسه على مدار الساعة ميدانيا، وعن طريق المرور والطرق والكباري، حيث يجري حاليا تنفيذ إصلاحات جذرية للبلاطة العلوية لمطلع الكوبري لمنع تكرار الهبوط المفاجئ بها والذي قد تكرر أكثر من مرة وكان يتم إصلاحه بشكل جزئي، الأمر الذي تسبب في تكرار الهبوط أكثر من مرة.