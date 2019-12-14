شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يلتقي نواب بولاق والعمرانية وجنوب.. ويؤكد رصف الشوارع الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، خلال لقاءه بأعضاء النواب عن دوائر بولاق الدكرور والعمرانية وجنوب الجيزة، عن طرح أعمال الرصف لشارع عثمان محرم كاملاً، استجابة لمطالب المواطنين، وذلك خلال الفترة المقبلة، وسيشهد الشارع طفرة مرورية كبيرة يلمسها المواطنين. وأكد المحافظ أنه سيتم البدء في رصف شارع الثلاثيني بحى العمرانية خلال أيام، إضافة إلى شارع «عدوي سليم»، فور تدبير إعتماد مالي للشارع، نظرا لإرتفاع تكلفته،مؤكدًا أنه جاري طرح المناقصة لرصف شارع «الدكتور» ومتفرعاته.

وردًا على ما أثير خلال اللقاء عن تسبب أعمال محور ترعة الزمر في بعض المشكلات المرورية وانقطاعات بالمياة، أكد «راشد» على متابعة تنفيذ محور ترعة الزمر يوميًا، لحل المعوقات الخاصة بالمشروع، ومشاكل الاشغالات والبنية التحتية، الناتجه من الأعمال، مشيرًا أن أعمال التنفيذ تتم بصورة جيدة، وفقًا للجدول الزمنى المحدد.

وخلال اللقاء، أشار «راشد» إلى أنه جارى تطهير خزان صفط اللبن وخلال شهر يناير المقبل، وسوف يتم الانتهاء من ملء الخزان، والذي سيساهم بشكل كبير في تقليل العديد من المشكلات بالمناطق الساخنة لمياه الشرب بصفط اللبن وشمال الجيزة. مضيفًا أنه جارى تكثيف الأعمال للانتهاء من المرحلة الثانية لمحطة مياة جزيرة الدهب والتى من المقرر الانتهاء منها منتصف العام المقبل. وأكد المحافظ أنه جارى التنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير 10 مناطق بعدد من الأحياء، وذلك على مرحلتين تضم أعمال انترلوك وإنارة وبنية تحتية.

محافظ الجيزة يلتقي باعضاء مجلس النواب عند دوائر بولاق والعمرانية وجنوب الجيزة

محافظ الجيزة يلتقي باعضاء مجلس النواب عند دوائر بولاق والعمرانية وجنوب الجيزة