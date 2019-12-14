شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع مدير الفاو تفعيل مبادرات القضاء على الفقر والجوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO)، والذي حضر إلى مصر للمشاركة في أعمال منتدى شباب العالم، الذي يعقد حاليًا بمدينة السلام بشرم الشيخ، بحضور الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية. ورحب «أبوستيت» بمدير الفاو، حيث تعد هذه الزيارة هي الأولى له لجمهورية مصر العربية منذ توليه منصب المدير العام لمنظمة الفاو.

Advertisements

وتطرق الجانبان إلى الحوار عن المبادرة الجديدة للمدير العام لمنظمة الفاو، والتي تسمى «العمل يدًا بيد» Hand in Hand، والتي تهدف إلى استئصال الفقر والقضاء على الجوع، والتي أطلقها مؤخرًا بعد توليه منصب المدير العام، حيث ذكر أن إطلاق هذه المبادرة كانت طبقًا لما وعد به الدول الأعضاء خلال برنامجه الانتخابي قبل يونيو الماضي.

وأضاف أنه ينظر إلى مصر باعتبارها من الدول الرائدة في المنطقة، ومن الضروري الاستعانة بالخبرات المصرية في هذه المبادرة.

من جانبه، رحب «أبوستيت» بفكرة المبادرة وأبدى استعداد مصر للتعاون مع الفاو، وذكر أن الجزء الخاص بالتقييم والمتابعة قبل التنفيذ يعتبر من أهم النقاط الاساسية في نجاحها.