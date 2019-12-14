شكرا لقرائتكم خبر عن «اليونسكو»: عقد مؤتمر القمة الإقليمي المعنى بأخلاقيات البيولوجيا بالقاهرة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت منظمة اليونسكو على موقعها الرسمي أنه سوف يتم عقد مؤتمر القمة الإقليمي للجان الوطنية المعنية بالأخلاقيات وأخلاقيات البيولوجيا، في القاهرة بمصر وذلك يومي 15 و16 ديسمبر الجارى، حيث يرمي هذا المؤتمر إلى تعزيز إنشاء لجان وطنية معنية بالأخلاقيات في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بجانب إرساء آلية فعالة للتنسيق والتعاون الإقليمي من أجل التصدي للقضايا التي تبرز على الساحة في مجال أخلاقيات البيولوجيا.

وتتمثل أهداف مؤتمر القمة الإقليمي في متابعة نتائج مؤتمر القمة الأول المعني بأخلاقيات البيولوجيا، والذي عُقد في مسقط بعُمان في أبريل 2017، بجانب مناقشة نتائج مؤتمر القمة العالمي الأخير المعني بأخلاقيات البيولوجيا (2018)، والتخطيط للمؤتمر القادم والذي سيُعقد في عام 2020.

كما سيتم تحديد سبل التعاون الإقليمي ومناقشتها مع التركيز بوجه خاص على دعم اللجان الوطنية المعنية بالأخلاقيات وأخلاقيات البيولوجيا، بجانب وضع استراتيجيات لتعزيز الروابط بين اللجان المعنية بأخلاقيات البيولوجيا وواضعي السياسات (وزارات الصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا)، ومشاركة التجارب والنقاش في مسائل أخلاقية من قبيل الأخلاقيات المتعلقة بالهجرة والذكاء الاصطناعي والأخلاقيات وغيرها.