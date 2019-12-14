شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ميناء الإسكندرية: تحديث أجهزة الفحص الأمني لضمان السيطرة على بوابات الميناء «صور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد تطوير وتحديث أجهزة ومعدات الفحص الأمني، وذلك لضمان استمرار إحكام السيطرة على البوابات والمنافذ بما يضمن الحفاظ على أمن البلاد.

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وأضاف شاهين خلال اجتمةعه باللجنة الامنية لميناء التسكندرية اليوم أن التطوير يشمل إجراء أعمال صيانة شاملة للأجهزة القديمة، وشراء عدد 74 جهاز جديد، حيث تتنوع إستخدامات هذه الأجهزة لتشمل 22 جهاز فحص يدوي، وعدد 14 جهاز للكشف عن الحقائب اليدوية، وعدد 2 جهاز للكشف عن حقائب السفر، وعدد 12 جهاز للكشف عن المعادن، وعدد 14 جهاز للكشف عن المتفجرات والمخدرات، وعدد 8 أجهزة للكشف عن الأشخاص، وعدد 3 أجهزة لفحص السيارات الملاكي، هذا بالإضافة إلى الأجهزة الموجودة بالميناء .

وأوضح الربان شاهين بأن تطوير وتحديث أجهزة ومعدات الفحص الأمني يأتي في إطار مُخطط الميناء لأعمال التطوير المختلفة للإرتقاء بمستوي الآداء والوصول بميناء الاسكندرية إلى العالمية .

وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء أن الربان طارق شاهين ترأس اليوم اللجنة الأمنية بالميناء لمناقشة تحديد أماكن وضع الأجهزة الجديدة طبقاً لرؤية الجهات المختصة، وذلك في حضور اللواء عزت عبدالقادر مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الاسكندرية والمختصين، والجهات المعنية الأخري .