شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5.4 أطنان قواطع كهربائية وعدادات لقياس الحرارة مهربة من كوريا الشمالية عبر الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكن رجال الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة من ضبط محاولة تهريب كمية القواطع الكهربائية وعدادات قياس الحرارة من بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 16 لسنة ۱۹۹۳ وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم ۱۱۸ لسنة ۱۹۷۰ وتعديلاته والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص. Advertisements وبناء على إخبارية سرية مقدمة من الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة مفادها وجود أصناف مخالفة للمستندات داخل مشمول البوليصة رقم 143983103321 حاوية رقم CAIU6083154 قادمة من كوريا الشمالية بوزن 440، 5 طن والصنف الوارد طبقا للبوليصة أمتعة شخصية. على الفور تم تشكيل لجنة جمركية مشتركة برئاسة سعيد جاد الكريم مدير عام الحركة ومحمود شحاتة مدير عام الوارد وسعيد بركات بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمرکی وبفتح الحاوية تبين وجود 900 عداد قياس حرارة و103 كرتونة قواطع تيار كهربائي وريليهات قدرات مختلفة و20 كرتونة فوانی رش المياه لزوم أنظمة إطفاء الحريق بأعداد تخرج عن نطاق الإستخدام الشخصي و2 ماكينة طلاء مزدوجة كاملة بجميع لوازمها ولوحة تحكم. وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 441 ألف و86 جنيه. وتقرر إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

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