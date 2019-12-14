شكرا لقرائتكم خبر عن الصقيع يضرب الإسكندرية.. و«الصرف الصحي» تستعد لـ«الفيضة الصغرى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضربت الإسكندرية، اليوم السبت، موجة من الطقس السيئ يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصلت إلى حد الصقيع في بعض الأماكن المفتوحة، وذلك دون هطول أمطار. وسجلت درجات الحرارة على الإسكندرية 19 درجة مئوية للعظمى و10 درجات للصغرى، مع ظهور للسحب المنخفضة والمتوسطة، ما دفع المواطنين لارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

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وتأتي موجة الصقيع قبل أيام من بدء نوة «الفيضة الصغرى» المقرر أن تضرب سواحل الإسكندرية، الخميس المقبل، وتستمر 5 أيام ويصاحبها رياح شمالية غربية وأمطار.

ومن جانبها، رفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، حالة الاستعداد القصوى تحسبا لهطول الأمطار الغزيرة قد تتسبب في التأثير على حركة المرور بشوارع المدينة، وخاصة بالأحياء الشعبية.

وعلى صعيد متصل، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن حركة الملاحة البحرية تجرى بصورة طبيعية بميناءي الإسكندرية والدخيلة لوجود ارتفاعات الأمواج في المعدلات الطبيعية.