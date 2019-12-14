شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمم المتحدة»: الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية 18 ديسمبر الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للغة العربية في الثامن عشر من شهر ديسمبر الجارى، وقد تم اختيار هذا اليوم ليتم الاحتفال به من كل عام منذ عام 1973 حيث اعتمدت الجمعية العامة اللغة العربية لغة عمل رسمية، لتكون بذلك إحدى اللغات الست التي تعمل بها الأمم المتحدة، وهي: العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية والروسية والإسبانية.

وتعد اللغة العربية هي أكثر لغات المجموعة السامية انتشاراً، كما أنها واحدة من أكثر اللغات انتشارًا في العالم حيث يتحدثها أكثر من 422 مليون نسمة ويتوزع متحدثوها في المنطقة المعروفة بإسم الوطن العربي، بالإضافة إلى العديد من المناطق الأخرى المجاورة كالأحواز وتركيا وتشاد ومالي السنغال وإرتيريا، وتعد اللغة العربية ذات أهمية قصوى لدى المسلمين، فهي لغة مقدسة (لغة القرآن)، ولا تتم الصلاة (وعبادات أخرى) في الإسلام إلا بإتقان بعض من كلماتها، بجانب أن العربية هي أيضا لغة شعائرية رئيسية لدى عدد من الكنائس المسيحية في الوطن العربي، كما كتبت بها الكثير من أهم الأعمال الدينية والفكرية اليهودية في العصور الوسطى، وذلك حسب الموقع الرسمى للأمم المتحدة.

كما أن اللغة العربية تُدّرس تدريسا رسمياً أو غير رسمي في كثير من الدول الإسلامية والدول الإفريقية المحاذية للوطن العربي، ففضلا عن أنها اللغة الرسمية في كل دول الوطن العربي، فهي كذلك لغة رسمية في تشاد وإريتيريا وإسرائيل، كما أنها إحدى اللغات الرسمية الست في منظمة الأمم المتحدة.

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وفى سياق متصل نشر موقع اليونسكو الرسمى بهذه المناسبة إستضافته ثلاث موائد مستديرة مخصصة لموضوع هذا العام والذي يحمل عنوان «اللغة العربية والذكاء الإصطناعي»، ويليها حفل موسيقي يقام في مقر اليونسكو في باريس في 18 ديسمبر 2019، حيث ستُحيي الفنانة الفلسطينية دلال أبوآمنة، حفلاً للموسيقى الشرقية، في الساعة 6:30 مساءً في مقر اليونسكو في باريس في القاعة 1، وستكون الفنانة دلال أبوآمنة مصحوبة بمجموعة من ستة موسيقيين.

ويبعث الحفل الموسيقي برسالة سلام وأمن ووئام مع القيم التي تروجها اليونسكو في إطار جهودها من أجل الحوار بين الأديان وبناء حصون السلام.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية ينسجم مع العقد الدولي للتقارب بين الثقافات (2013-2022) والذي تتولى اليونسكو ريادته.

وسوف يجتمع خبراء وأكاديميون وفنانون وممثلون عن مؤسسات متخصصة لمناقشة عدد من الموضوعات من تأثير الذكاء الإصطناعي في صون اللغة العربية وتعزيزها، إضافة إلى حوسبة اللغة العربية ورهان المستقبل المعرفي، كما سيتم مناقشة إطلاق التقرير الإقليمي تحت عنوان «اللغة العربية بوصفها بوابة لاكتساب المعارف ونقلها».

جدير بالذكر ينظم الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية لهذا العام بالتعاون مع الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى اليونسكو، وبالشراكة مع مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، وذلك حسب الموقع الرسمى لليونسكو.