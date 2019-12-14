شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يوجّه بصرف 50 ألف جنيه لأسرة الإمام المتوفي على المنبر في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه دكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بصرف مساعدة عاجلة لأسرة المرحوم الشيخ محمود شحات توفيق حبيب، إمام وخطيب مسجد على بن أبى طالب، بمدينة أشمون، والذى توفى على المنبر أثناء خطبة الجمعة، وتوجّه وزير الأوقاف وجميع قيادات الوزارة لأسرته وزملائه بخالص العزاء.

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