شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تأمر بعرض الأم المتهمة بتعذيب نجلها على «حماية الطفل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة سامر أبوالعزم، السبت، بعرض الأم المتهمة بتعذيب نجلها – 5 سنوات، نكاية في طليقها، والد الطفل، على مركز حماية الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة لتلقي التأهيل اللازم لتقويم سلوكها لتصبح صالحة لتربية نجلها، وتنشئته على احترام المبادئ والقيم الفضلى ليصبح فردا صالحا يفيد المجتمع.

وتضمنت قرارت النيابة أيضا تسليم الطفل لخبيرين «نفسي، واجتماعي» لإيداعه باحدي دور الرعاية التابعة للمجلس، لتقديم الحماية المناسبة له للإخراجه من حالة الخطر، وإعداد تقرير بحالته على وجه السرعة يتضمن ماتم من إجراءات، ومدى أهلية الأم في حماية مصلحة الطفل والتى يقوم جوهرها على حق الطفل في الحماية القانونية والنمو السليم له، كما سيتم عرضه على أحد المستشفيات الحكومية لتوقيع الكشف الطبى عليه وبيان ما إذا كان به أي إصابات من عدمه.

يأتى ذلك، بعد انتشار فيديو مدته دقيقة و38 ثانية، يظهر خلاله الطفل مروان، وأمه «تهانى»- 38 سنة، تطالبه بالاتصال بوالده: «قوله تعالى خدنى.. روح عيش معاه، رميك زى الكلب»، سرعان من انتشر كالنار في الهشيم وسط مطالبات بضرورة محاسبتها».