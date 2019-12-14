شكرا لقرائتكم خبر عن «إبراهيم»: إقبال من المواطنين على بوابة العمرة بتسجيل بياناتهم لمتابعة برامجهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المنظومة الإلكترونية لبوابة العمرة المصرية، إقبالا من المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة بالدخول على البوابة للتأكد من وجود اسم الشركة التي يرغبون في السفر معها مسجلا على البوابة، وكذلك التأكد من وجود البرنامج الذي تعاقدوا عليه مع الشركة بالسعر وتوقيتات السفر ووسائل النقل وفنادق الإقامة بالمملكة العربية السعودية واسم المشرف المرافق للرحلة، والحصول على الباركود والذى يعد شرطاً أسياسياً للسفر عبر المطارات والمنافذ المصرية.

وأكد أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة والمستشار التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم بوابة العمرة المصرية، أن الغرفة تسعى لتكثيف حملات التوعية والتى أطلقتها مؤخرا، وتحمل شعار «عمرتك من هنا»، لتعريف المواطنين بآليات عمل بوابة العمرة الجديدة، والتى أنشئت من أجل ضمـــان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، موضحا وأن إقبال المواطنين بتسجيل بياناتهم لمتابعة برامجهم على البوابة يعكس المردود الإيجابي الذي حققته الحملة.

وقال «إبراهيم» إن هناك متابعة مستمرة مع شركات السياحة للتدخل الفوري لحل أية مشكلة تواجههم أو تواجه المعتمرين، مشيرًا إلى أن العمل في البوابة يسير بخطى ثابتة وراسخة دون أية مشاكل، موضحًا أنه تم إصدار ما يزيد على ٦٠ ألف باركود للمعتمرين منذ انطلاق البوابة، مشيدًا بدور إدارات الجوازات بمختلف المطارات والمنافذ المصرية لتعاملها بكل سهولة ويسر مع جوازات المعتمرين وإنهاء إجراءات سفرهم بوجود الباركود الخاص بكل معتمر والذي يعد شرطا أساسيا للسفر طبقا لقرار رئيس الوزراء المنشئ لبوابة العمرة، موضحا أن رحلات المعتمرين تنطلق باستخدام الباركود من مختلف المطارات والمنافذ المصرية وليس مطار القاهرة فقط.

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من جانبه، قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن هناك تعاونا كبيرا من كافة الجهات منذ إنشاء بوابة العمرة المصرية لإنجاح التجربة التي بالفعل حققت نجاحا كبيرا حتي الآن بفضل هذا التعاون الذي شكل منظومة رائعة من العمل الجماعي، مضيًفا أن البوابة تعمل تحت الإشراف الكامل لوزارة السياحة لضمان حقوق المواطنين، موضحًا أن هناك تعاونا وثيقا بين الوزارة والغرفة في مراقبة ومتابعة الشركات في تنفيذ البرامج ومعاقبة المقصرين في حالة الإخلال مع المعتمرين، والتيسير على المواطنين والشركات أيضًا.

وأضاف أنه طبقا لقرار رئيس الوزراء فإن شركات السياحة هي الوحيدة التي لها حق تنظيم رحلات العمرة، مضيفًا أنه حرصًا من بوابة العمرة المصرية على حقوق المواطنين وحمايتهم من الوقوع فريسة لعمليات النصب والاحتيال فقد تم تسجيل كافة شركات السياحة المسموح لها بتنظيم رحلات العمرة على البوابة ليقوم المواطن بالاختيار من بينها.

وأكد أن التعامل مع السماسرة والوسطاء يفقد المواطنين حقوقهم ويعرضهم للمخاطر لعدم وجود رقابة من وزارة السياحة، كما يكلف المواطنين مبالغ إضافية أعلى من التكلفة الحقيقية لرحلة العمرة محذرا من أن التعامل مع الوسطاء لن يمكن المواطن من الحصول على «الباركود» الذي يعد شرطاً أساسياً للسفر من المطارات والمنافذ البرية.

وشدد السيسي أن بوابة العمرة المصرية هي المنصة الإلكترونية الوحيدة لتنظيم الرحلات من خلال شركات السياحة وتحت رقابة وزارة السياحة، وأنها سهلت كافة الإجراءات للمواطن الذي له حق الاختيار في الشركة التي ستقوم بتنظيم رحلته، فجميع الشركات المسموح لها بتنظيم رحلات العمرة مسجلة على البوابة والبالغ عددهم ١٨٣٣ شركة.

جدير بالذكر أن بوابة العمرة المصرية https://umrah.eg/ بدأ العمل بها في ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ وهي تعد المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة.