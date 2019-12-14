شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» عن قرار تسليم أجهزة «تابلت» بدل فاقد: «خاص بواقعة محددة ولن يعمم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم إن القرار الخاص بتسليم أجهزة تابلت بدل فاقد للطلاب أو المعلمين خاص بواقعة محددة بمحافظة الإسكندرية، ولن تعمم على مستوى الجمهورية، وسيتم إسقاط الأجهزة المفقودة من العهدة عنهم. وأضافت الأمانة العامة أنه سيتم تسليم أجهزة تابلت جديدة بديلة للطلاب والمعلمين من الأرصدة المتوفرة بالمديرية التعليمية والإدارات التعليمية التابعة للمديرية.

وأشارت إلى أن الأسماء المحددة بالواقعة قامت بسداد الرسوم الإدارية والتغطية التأمينية بخزينة ديوان عام الوزارة عن الأجهزة المفقودة والتالفة، وقامت شركة التأمين بسداد التغطية التأمينية المستحقة عن هذه الأجهزة.