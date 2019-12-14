شكرا لقرائتكم خبر عن «مرصد الإفتاء»: منتدى شباب العالم رسالة سلام وتنمية تسهم في مواجهة التطرف والإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مرصد الفتاوي التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن مؤتمر شباب العالم الذي يُعقد في شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 يمثل رسالة سلام وتنمية، تسهم في مواجهة التطرف والإرهاب.

وأوضح المرصد أن انعقاد المنتدى في سيناء الآن أوضح دليل على نجاح جهود الدولة بكافة مؤسساتها في مواجهة الإرهاب وأبلغ رد على مروجي الشائعات والمشككين في هذه الجهود.

Advertisements

وأضاف المرصد أن منتدى شباب العالم حظي باهتمام القيادة السياسية منذ بداية العوة إليه في أبريل 2017، حين أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام المؤتمر الوطنى الرابع للشباب بمدينة الاسماعيلية، مشاركته للشباب المصري في دعوة الشباب من مختلف دول العالم للمشاركة في منتدى شباب العالم الذي سوف يقام بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2017، لينقل للعالم رسالة سلام وتنمية ومحبة من أرض مصر.

وأشار المرصد إلى أن الإعداد المبكر للمنتدى، والذي تقوده مؤسسة الرئاسة بكل اهتمام وعناية، وتعاونها وزارة الخارجية، سيكون له الأثر الفعال في نجاح المنتدى في تحقيق أهدافه. وأكد المرصد أن منتدى شباب العالم يعتبر فرصة للشباب من جميع دول العالم، للحوار الجاد والمباشر سواء مع بعضه البعض أو مع صناع القرار والمسؤولين حول العالم؛ حيث يتم من خلاله مناقشة كافة القضايا التي تهم الشباب، بهدف الوصول لصيغة حوار مشتركة تُسهم في جعل العالم مكاناً أفضل.

يضم برنامج منتدى شباب العالم مجموعة متنوعة من المحاور التي تناقش قضايا وموضوعات تهم مختلف الفئات الشبابية حول العالم، والتي من خلال جلساتها سيعبر شباب العالم عن رؤاهم ويطرحون أفكارهم ويتبادلون تجاربهم، ويناقش المنتدى موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

وأكد المرصد أن المنتدى بمناقشته لهذه القضايا وما سيطرحه من رؤى وأفكار وحلول يسهم بفعالية في مواجهة التطرف والإرهاب فهو يقدم للشباب خطاب تنمية وسلام وأمل في مواجهة الإرهاب والتخريب والإحباط.