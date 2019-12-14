شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة القاهرة يشاهدون مسرحية محمد صبحي.. و«الخشت»: ندعم الفنون الراقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صورًا لطلاب جامعة القاهرة أثناء حضورهم حفلات مسرحية الفنان محمد صبحي «خيبتنا في لمتنا»، التي تعرض على مسرح محمد صبحي بمدينة سما سنبل.

وقال الدكتور الخشت إن الفن له الدور الأكبر في تحرير الوجدان وإعادة بناء ملكة التذوق الجمالي، لافتًا إلى أن طلاب جامعة القاهرة شاركوا في حضور عدد من العروض المسرحية خارج الجامعة، منها عروض 3 مسرحيات على مسرح محمد صبحي، و2 على مسرح البالون، وعرضًا مسرحيًا على المسرح القومي، مضيفًا أن طلاب الجامعة حضروا 30 عرضًا سينمائيًا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

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وأكد أن جامعة القاهرة تهتم بالعروض المسرحية، والتعاون مع مسارح الدولة في تقديم عروض فنية هادفة، لأن المسرح يثقل القيم والأخلاق وله دور فعال ومؤثر على الارتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، لما له من تأثيرات فنية وحضارية كبيرة، مشيرًا إلى أن الجامعة تؤمن بأهمية الفن ودوره في تطوير العقل وبناء الوجدان، وتحرص على نشر الفنون بين الطلاب ومشاركتهم فيها من خلال الأنشطة والمسابقات الفنية.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة نظمت فعاليات مسابقة العروض المسرحية القصيرة التي يقدمها الطلاب على مستوى كليات الجامعة، وضمت 21 عرضًا مسرحيًا قصيرًا، تم تقديم 10 منها ويتم استكمالها خلال شهر ديسمبر الجاري، للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى.

كما تنظم الجامعة مسابقة للعروض المسرحية الطويلة خلال الفصل الدراسي الثاني، من خلال عرض 21 مسرحية من مختلف الكليات، مشيرًا إلى أن هذه المسابقات تستهدف احتضان المواهب الشابة للطلاب بجميع الكليات.

وأشار الدكتور الخشت إلى أن جامعة القاهرة تدعم بكل قوة الأنشطة الطلابية المختلفة والفنون الراقية التي لابد أن تقتحم عقول الشباب لتنمية قدراتهم وتغيير طريقة تفكيرهم ورفع درجة وعيهم لمواجهة الأفكار المتطرفة والمساهمة في الارتقاء بوطنهم، مؤكدًا أن الفن الأصيل ركن من أركان الدولة الوطنية وصناعة الحضارة والدخول في عصر جديد.