شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف اجتماعات اللجنة المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف جمهورية مصر العربية أعمال اللجنة الوزارية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الإفريقية فى المدة من 15 إلى 19 ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة قضايا الدفاع والسلامة والأمن بالقارة الأفريقية . وترأس الدولة المضيفة الإجتماعات والتى تعقد على ثلاث مستويات تتشكل من الخبراء ورؤساء الأركان ووزراء الدفاع للخروج بتوصيات وعرضها خلال القمة الإفريقية التالية لإعتمادها من دول الإتحاد الأفريقى لتدخل حيز التنفيذ . تأتى استضافة مصر تلك الاجتماعات فى ضوء جهود القيادة السياسية لدعم جهود الأمن الاستقرار بالدول الأفريقية، خاصة فى ظل رئاسة مصر للإتحاد الافريقى لعام 2019 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تستضيف اجتماعات اللجنة المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.