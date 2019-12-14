شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الحكومة تستعرض جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتشجير مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المركز الإعلامى، فيديو خاص، بجهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لإعادة استزراع الأشجار التي تمت إزالتها بمناطق العمل بحي مصر الجديدة. Advertisements واستعرض الفيديو، عملية إزالة الأشجار القديمة، وزراعة أشجار أخرى جديدة بديلة عنها.

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