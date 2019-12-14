شكرا لقرائتكم خبر عن #عام_الاستعداد_للخمسين يتصدر ترند الإمارات.. وقيادات الدولة:نستعد للمستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "عام الاستعداد للخمسين"، ترند تويتر فى دولة الإمارات خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلان الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء الإماراتى وحاكم دبى عن أن العام المقبل 2020 سوف يكون عام الاستعداد للخمسين، فى إطار خطة الدولة للاستعداد للخمسين عاما المقبلة بداية من عام 2021.

وشهد الهاشتاج تفاعلا كبيرا من قبل قيادات الدولة الإماراتية، وكذلك المواطنين فى إطار التأكيد على حرص الجميع على انطلاقة جديدة نحو المستقبل خلال السنوات المقبلة بعد ما فعله الآباء المؤسسين والشيخ زايد آل نهيان قبل ما يقرب من 50 عاما.





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وكان الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد قد أعلنا صباح اليوم السبت، أن العام المقبل 2020 سوف يكون عام الاستعداد للخمسين فى إطار خطة موسعة تشارك فيها كافة مؤسسات الإمارات.







