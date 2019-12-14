شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و 514 مليون جنيه قروضاً لتمويل 11213 مشروعاً بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج «مشروعك»، وتوفير آليات جاذبة للشباب، والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج «مشروعك»، مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيراً إلى أهمية برنامج «مشروعك» في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.
وأوضح المحافظ أن إجمالي حجم القروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك، بلغ مليارا و514 مليونا و322 ألف جنيه بمدن ومراكز وقرى المحافظة، لتمويل 11 ألفا و213 مشروعاً متنوعاً، وتوفير 40 ألفا و495 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.
وأشار المحافظ أن مركز ومدينة الزقازيق حي أول وثان جاء في المركز الأول، حيث بلغ حجم القروض المقدمة به 236296.400 جنيه، يليه مركز الحسينية في المركز الثاني بإجمالي قروض 200377.250 جنيه، ومركز بلبيس في المركز الثالث بإجمالي قروض 174923.063 جنيه.
ووجه محافظ الشرقية، القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض، والتيسير على المتقدمين للحصول عليها، لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.
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