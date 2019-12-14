شكرا لقرائتكم خبر عن 225 محضرًا تموينيًا وإحباط تهريب 6.2 طن دقيق مدعم بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحاسب محمد سعدالله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن المديرية شنت حملات مفاجئة بـ6 إدارات تموينية فرعية على المخابز البلدية والأسواق والبدالين التموينيين ومستودعات البوتاجاز، أسفرت عن ضبط مخالفات بالجملة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وأوضح «سعدالله» أن الحملة تمكنت من تحرير 225 محضرا بمخالفات تموينية متنوعة، فضلا عن إحباط تهريب 6.2 أطنان دقيق بلدى مدعم بالمخابز، وتوقف 21 مخبزا وبدالاً تموينيا عن العمل دون إذن مسبق من المديرية، وتحليل 8 عينات دقيق وقمح وردة ناعمة وجرى تحرير 34 محضرا متنوعا في إدارة العجمى تنوعت ما بين 12 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و7 محاضر توقف مخابز بلدية عن العمل بدون إذن مسبق من التموين، و7 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع والمواد الغذائية بالأسواق.

وفي إدارة تموين المنتزة، أسفرت الحملة عن تحرير 45 محضرا ما بين 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن و12 محضر عدم حمل شهادة صحية و6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق و4 محاضر إدارة مخابز سياحية بدون ترخيص و3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.

Advertisements

بينما في إدارة تموين وسط، حررت الحملة 32 محضرا تنوعت ما بين محضر تصرف في 124 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كجم باجمالى وزن 6 أطنان و200 كيلو، و4 محاضر توقف مخابز بلدية عن الإنتاج بدون إذن مسبق من التموين، و5 محاضر إدارة وتشغيل لمخابز سياحية بدون ترخيص، وتحرير 9 محاضر عدم حمل شهادات صحية و7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، وسحب 4 عينات دقيق بلدى و4 عينات قمح وعينة ردة ناعمة لتحليلها في المعامل المركزية.

كما تم تحرير 59 محضرا تموينيا في إدارة العامرية تنوعت ما بين 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و5 محاضر عدم وجود لوحة اعلان مواعيد العمل والبيانات لمخابز بلدية و12 محضر عدم وحود سجل التفتيش لمخابز بلدية و19 محضر عدم حمل شهاده صحية و10 محاضر عدم إعلان االأسعار على السلع الغذائية بالأسواق.

وفي إدارة تموين غرب، تم تحرير 17 محضرا شملت 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضر عدم وجود سجل التفتيش بأحد المخابز ومحضرين توقف بدالين تموينيين بدون إذن مسبق من التموين و4 محاضر عدم الاعلان عن أسعار السلع التموينية لبدالين تموينيين و4 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار لسلع غذائية بالأسواق وتحرير 3 محاضر عدم وجود شهادات صحية.

وعلى صعيد متصل، حررت إدارة تموين شرق 38 محضرا تنوعت ما بين 7 محاضر توقف مخابز بلدية عن العمل بدون إذن مسبق من التموين و7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و7 محاضر عدم وجود شهادات صحية و10 محاضر عدم إعلان عن الأسعار للسلع الغذائية بالأسواق.